Vaccinazioni in Campania, 300mila persone hanno ricevuto la seconda dose: i dati (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL'Unità di Crisi regionale ha comunicato, come si evince nel grafico sottostante, i dati delle Vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 14 aprile 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 844.613 cittadini. Di questi 300.787 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.145.400?. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

