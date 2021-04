Usa, il ritiro dall'Afghanistan: "l'America First" di Joe Biden (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un'agenda economica, sociale e sanitaria piuttosto impegnativa in Patria, e un'evoluzione rapida e per certi versi preoccupante di nuove minacce alla sicurezza nazionale provenienti dall'estero. E' su ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un'agenda economica, sociale e sanitaria piuttosto impegnativa in Patria, e un'evoluzione rapida e per certi versi preoccupante di nuove minacce alla sicurezza nazionale provenienti'estero. E' su ...

Agenzia_Ansa : Joe Biden intende annunciare il ritiro delle truppe Usa dall'Afghanistan entro il prossimo 11 settembre. Lo anticip… - TizianaFerrario : Via dall’#Afghanistan entro 11 settembre.#Biden sposta ritiro truppe Usa. Come reagiranno i Talebani che avevano si… - Armageddon5567 : Biden ha annunciato il ritiro dei militari USA dall'Afghanistan entro l'11 settembre. Meglio che ritiriamo i nostri qualche giorno prima. - collecasati : del prossimo ritiro dei militari USA dall'Afghanistan si potrebbe dire che soldato che si ritira buono per un'altra battaglia - LaPresse_news : Afghanistan, ritiro #soldati #Usa entro l’11 settembre -