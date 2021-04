Uomini e donne: anticipazioni oggi 14 aprile. Samantha e l’esclusiva rifiutata (Di mercoledì 14 aprile 2021) Che cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e donne di oggi, mercoledì 14 aprile 2021? oggi dovrebbe trovare di nuovo spazio la tronista Samantha Curcio, che dopo la discussione con Armando Incarnato dovrà affrontare dei dubbi su un suo corteggiatore. Luca Cenerelli rifiuta l’esclusiva con Elisabetta. A Uomini e donne, dopo la puntata di martedì 13 aprile 2021, dedicata all’amore di un paio di ex coppie del Trono Over Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 aprile 2021) Che cosa accadrà nella nuova puntata didi, mercoledì 142021?dovrebbe trovare di nuovo spazio la tronistaCurcio, che dopo la discussione con Armando Incarnato dovrà affrontare dei dubbi su un suo corteggiatore. Luca Cenerelli rifiutacon Elisabetta. A, dopo la puntata di martedì 132021, dedicata all’amore di un paio di ex coppie del Trono Over Articolo completo: dal blog SoloDonna

