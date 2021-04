Un altro soffitto di cristallo spaccato. Dopo 170 anni, una donna viene messa a capo di Reuters. Congratulazioni ad Alessandra Galloni! (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sarà Alessandra Galloni a dirigere l’agenzia stampa Reuters. È la prima volta che una donna prende la guida della prestigiosa testata giornalistica nei suoi 170 anni di storia. Leggi anche › Maria Chiara Carrozza è la prima donna alla guida del Cnr: «Una sfida senza precedenti» › Sheikha Bodour Al Qasimi è la prima donna araba presidente dell’IPA Alessandra Galloni diventerà la prima direttrice donna della prestigiosa Agenzia britannica (Photo by Mikhail MetzelTASS via Getty Images) La prima direttrice dell’agenzia Dopo 170 ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 14 aprile 2021) SaràGalloni a dirigere l’agenzia stampa. È la prima volta che unaprende la guida della prestigiosa testata giornalistica nei suoi 170di storia. Leggi anche › Maria Chiara Carrozza è la primaalla guida del Cnr: «Una sfida senza precedenti» › Sheikha Bodour Al Qasimi è la primaaraba presidente dell’IPAGalloni diventerà la prima direttricedella prestigiosa Agenzia britca (Photo by Mikhail MetzelTASS via Getty Images) La prima direttrice dell’agenzia170 ...

Advertising

poilofaccio : @VaultProject [È sul soffitto e sono in piedi su una sedia, non so fare meglio di così coi miei potentissimi mezzi… - ViloAngela : @mardigras98 si possono mettere anche uno sull'altro i quadri, salendo fin quasi al soffitto, io ho pareti tappezza… - IceFox606 : RT @Lyn16833785: #SpoilerAlert #EdensZero #Chapter131 #Manga - - - - - - - - Comunque avevo predetto tutto! Dategli un paio d'anni per rea… - Asia29674459 : RT @Lyn16833785: #SpoilerAlert #EdensZero #Chapter131 #Manga - - - - - - - - Comunque avevo predetto tutto! Dategli un paio d'anni per rea… - MixsMixsou : RT @Lyn16833785: #SpoilerAlert #EdensZero #Chapter131 #Manga - - - - - - - - Comunque avevo predetto tutto! Dategli un paio d'anni per rea… -