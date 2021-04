Striscia la Notizia, Michelle Hunziker si scusa dopo le accuse di razzismo: “Sono stata un’ingenua” (Di mercoledì 14 aprile 2021) dopo le accuse di razzismo per l’imitazione infelice del popolo cinese, Michelle Hunziker pubblica un video di scuse Nella puntata di lunedì scorso di Striscia la Notizia, Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno mandato in onda un servizio di Pinuccio, cimentandosi in un’imitazione della popolazione cinese. Un siparietto in cui i due simulavano gli occhi a mandorla, che ha destato non poche polemiche. Tutto è accaduto quando la pagina Diet Prada, gestita dagli esperti di moda Tony Liu and Lindsey Schuyler, ha ripostato il siparietto e ha accusato i due conduttori di razzismo. Proprio oggi, Michelle ha pubblicato su Instagram un video di scuse alla comunità cinese: “Mi dispiace davvero, e chiedo ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 14 aprile 2021)lediper l’imitazione infelice del popolo cinese,pubblica un video di scuse Nella puntata di lunedì scorso dilae Gerry Scotti hanno mandato in onda un servizio di Pinuccio, cimentandosi in un’imitazione della popolazione cinese. Un siparietto in cui i due simulavano gli occhi a mandorla, che ha destato non poche polemiche. Tutto è accaduto quando la pagina Diet Prada, gestita dagli esperti di moda Tony Liu and Lindsey Schuyler, ha ripostato il siparietto e ha accusato i due conduttori di. Proprio oggi,ha pubblicato su Instagram un video di scuse alla comunità cinese: “Mi dispiace davvero, e chiedo ...

BisonSabrina : RT @thevisioncom: Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono stati accusati di aver deriso la comunità asiatica in una puntata di Striscia la no… - G168Luca : RT @maddalenaaaf: Striscia la notizia rappresenta l’italiano medio che butta tutto in caciara e che vuole preservare lo stereotipo degli “i… - SmashDimples : RT @xdiordepp: Grazie Michelle Hunziker e Gerry Scotti per averci fatto fare l'ennesima figura di merda internazionale. Striscia la notizi… - conced1m1 : RT @xdiordepp: Grazie Michelle Hunziker e Gerry Scotti per averci fatto fare l'ennesima figura di merda internazionale. Striscia la notizi… - thyselforever : Gli americani che ci fanno la predica sulla questione di striscia la notizia sono ancora più clown di striscia la notizia -