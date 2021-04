Scuola a Luglio, Sasso Chiarisce: Niente Lezioni ma Attività Ludiche e Ricreative (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso Chiarisce in merito alla possibilità di tenere le scuole aperte a Luglio. Sasso afferma che non ci saranno Lezioni ma Attività Ludiche e Ricreative: “È ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il sottosegretario all’istruzione Rossanoin merito alla possibilità di tenere le scuole aperte aafferma che non ci sarannoma: “È ...

Advertising

PaolaDemagri : Non c’è pace per la scuola trentina : dapprima la DAD, poi l’ipotesi di prolungare a luglio la scuola dell’infanzie… - errabonda20 : RT @michela64687465: @pf9395 @MD___House Il comparto 0/12 ha frequentato in presenza fino a marzo( i nidi a partire da luglio) e per gli al… - michela64687465 : @pf9395 @MD___House Il comparto 0/12 ha frequentato in presenza fino a marzo( i nidi a partire da luglio) e per gli… - Heavyale : Cominciò ad insegnare nella scuola elementare di Pieve Saliceto (frazione di Gualtieri) ... Dopo la fine dell'anno… - ReoZioo : @WRicciardi @Miti_Vigliero @Ciribini Che poi, a contarli, saranno 20 giorni di scuola. Si poteva lasciar chiuso ADE… -