Riapertura a maggio, ristoranti all’aperto e spostamento del coprifuoco (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il governo è al lavoro con il Cts per studiare con le Regioni nuovi protocolli in vista di una possibile Riapertura a maggio. Si ipotizza di favorire i ristoranti all’aperto e di spostare il coprifuoco a mezzanotte. Importanti per la decisione finale i dati dei contagi e della campagna di vaccinazione La Riapertura a maggio e i ristoranti Riapertura a maggio, fonte dissapore.comTutti ormai parlano di una possibile graduale Riapertura a maggio di diverse attività come i ristoranti. Le singole regioni sono al lavoro con il governo per diversi ipotesi. Innanzitutto si pensa ad una ripresa delle attività dei ristoranti privilegiando quelli con spazi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il governo è al lavoro con il Cts per studiare con le Regioni nuovi protocolli in vista di una possibile. Si ipotizza di favorire ie di spostare ila mezzanotte. Importanti per la decisione finale i dati dei contagi e della campagna di vaccinazione Lae i, fonte dissapore.comTutti ormai parlano di una possibile gradualedi diverse attività come i. Le singole regioni sono al lavoro con il governo per diversi ipotesi. Innanzitutto si pensa ad una ripresa delle attività deiprivilegiando quelli con spazi ...

