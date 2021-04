**Regeni: Fico, 'da nuove testimonianze fiducia per scoperta responsabilità'** (Di mercoledì 14 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : **Regeni: Fico, 'da nuove testimonianze fiducia per scoperta responsabilità'**... - UnicaValu : RT @GiulioSiamoNoi: 'Grazie al presidente @Roberto_Fico , con noi da subito e non solo con le parole. Lui ha chiuso i rapporti tra @Monteci… - dom___72 : è una vergogna ! @Quirinale @Roberto_Fico @Pres_Casellati tante belle parole su democrazia diritti #regeni… - MARCOTOMBESI2 : #StopArmiEgitto #5annisenzaGiulio #partnerineludibile Verità per Giulio Regeni #giulioregeni… - MARCOTOMBESI2 : #StopArmiEgitto #5annisenzaGiulio #partnerineludibile Verità per Giulio Regeni #giulioregeni… -