Recovery | de Guindos | fondamentale avviare piani nazionali senza ritardi

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – L’accordo sul Next Generation Eu la scorsa estate “ha dato ai mercato il segnale chiaro che siamo pronti ad agire insieme” e “non bisogna sottovalutare l’importanza che la sua approvazione ha avuto sul sentimento degli investitori: a volte la percezione de mercati è molto più importante delle stesse misure concrete”. Così il Vicepresidente della Bce Luis de, presentando il rapporto annuale della Bce alla Commissione Affari economici dell’Europarlamento. Ora – ha spiegato – la tempistica è: per l’implementazione delFund ci vorrà tempo ma “dobbiamo evitare qualsiasi ritardo evitabile che possa intaccare questa percezione molti positiva di ciò che è stato realizzato”. “Rendere operatividi ...

