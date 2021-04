Pizzaiolo morto nel 2019, non fu un infarto: arrestata la moglie, lo avrebbe avvelenato per stare con l'amante (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sarebbe stato avvelenato dalla moglie e non sarebbe morto per cause naturali Sebastiano Rosella Musico , 40 anni, deceduto nel gennaio del 2019 a Termini Imerese (Palermo). A risolvere il giallo sono ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sarebbe statodallae non sarebbeper cause naturali Sebastiano Rosella Musico , 40 anni, deceduto nel gennaio dela Termini Imerese (Palermo). A risolvere il giallo sono ...

