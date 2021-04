Milan | insulti a Ibrahimovic | la UEFA sanziona la Stella Rossa

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tifosi presenti allo stadio contro il: l’ha deciso dire laSecondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’hato ladi Belgrado per gli eventi della gara contro ilin Europa League al Marakana. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 L’indagine riguardava glirazzisti rivolti a Zlatanda parte dei tifosi della, oltre alla presenza all’interno dello stadio di alcuni supporter del club serbo. Queste le decisioni prese dall’organo europeo: ordina alla ...

Prima a Parma con il rosso, che avrebbe potuto pregiudicare la vittoria del suo. Poi ... approfondimentorazzisti a Ibra, Stella Rossa sanzionata Secondo l'inchiesta del principale ......europei (la seconda partita col beneficio della condizionale) per le offese e glia sfondo razzista nei confronti di Zlatan Ibrahimovic , a margine della partita di Belgrado contro il(...La Uefa ha sanzionato la Stella Rossa di Belgrado con due partite a porte chiuse nei tornei europei (la seconda col beneficio della condizionale) per le offese e gli insulti a sfondo razzista nei conf ...La Uefa sanziona il club serbo con due giornate a porte chiuse (una con la condizionale) per gli insulti allo svedese dopo il match di febbraio ...