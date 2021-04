Meno tosse e più stanchezza | meno febbre e più nausea e vomito | ecco i nuovi sintomi del Covid

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Debolezza e un generale senso di malessere, dolori muscolari e addominali , e anche, mal di testa e problemi gastrointestinali . Sono questi idel, secondo l'Office for ...

febbre e- Secondo uno studio britannico del ministero della Salute che ha esaminato circa 19mila malati, quasi un paziente su due del campione esaminato non mostra almeno uno dei ...Sempre secondo lo studio (che viene poi confermato anche dalle informazioni raccolte tra i medici di base) quest'ultima ondata pandemica si presenterebbe con, febbre non sempre alta, più ...Rispetto a un anno fa sembra quindi che la malattia abbia modificato gli effetti sul nostro organismo, non più così legati a tosse e problemi respiratori. Meno febbre e meno tosse - Secondo uno studio ...Si tratta di un dato empirico rilevato a livello clinico. Può dipendere dalla maggiore incidenza ora di infezioni nella popolazione giovane, nella quale il sistema immunitario è generalmente più forte ...