La cialda, per una pausa caffè che rispetta la natura (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tutti amano il caffè. C’è chi è legato alla tradizionale moka, chi, invece, è votato al monodose. Una cosa è certa: la ricerca costante del caffè perfetto, col consumatore italiano sempre più esigente, soprattutto, nel cercare di soddisfare i propri gusti tra le mura domestiche. A supporto di questa tesi, i dati emersi da un’indagine svolta dal 15 al 22 Marzo 2021 tra consumatori appartenenti alla digital community BVA Doxa Roamler, relativi al consumo di caffè in casa. Analisi che evidenzia un mondo in piena evoluzione: il 57% degli intervistati utilizza il caffè monoporzionato, dato che supera il caffè confezionato macinato per la moka (56%) che così perde il primato in termini di consumo con un’ascesa sempre più rapida del caffè monodose. Se la mattina a casa c’è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tutti amano il. C’è chi è legato alla tradizionale moka, chi, invece, è votato al monodose. Una cosa è certa: la ricerca costante delperfetto, col consumatore italiano sempre più esigente, soprattutto, nel cercare di soddisfare i propri gusti tra le mura domestiche. A supporto di questa tesi, i dati emersi da un’indagine svolta dal 15 al 22 Marzo 2021 tra consumatori appartenenti alla digital community BVA Doxa Roamler, relativi al consumo diin casa. Analisi che evidenzia un mondo in piena evoluzione: il 57% degli intervistati utilizza ilmonoporzionato, dato che supera ilconfezionato macinato per la moka (56%) che così perde il primato in termini di consumo con un’ascesa sempre più rapida delmonodose. Se la mattina a casa c’è ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia La cialda, per una pausa caffè che rispetta la natura - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash La cialda, per una pausa caffè che rispetta la natura - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro La cialda, per una pausa caffè che rispetta la natura - - Italpress : La cialda, per una pausa caffè che rispetta la natura - CorriereCitta : La cialda, per una pausa caffè che rispetta la natura -