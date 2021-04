Jody Cecchetto | ecco chi è il figlio famoso di Claudio Cecchetto!

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Figli d’arte, ma nondi papà:è abituato a conquistare con le sue forze quello che desidera. Scopriamo tutto su di lui! Il papà diè davvero famosissimo: si tratta di, celebre produttore discografico che gli ha trasmesso la grandissima passione per la musica. Il nome d’arte del primogenito è JDC. Perché? Ve lo sveliamo tra poco, insieme ad alcuni dettagli sulla biografia e qualche curiosità. Non bisogna dimenticare anche la sua vita privata, e la fidanzata (giovanissima) stella di TikTok. Scopriamo di più! Chi è, la biografiaè ilprimogenito di...

Advertising

mad_anto20 : RT @Raiofficialnews: #GameofGames con @Simo_Ventura, il #14aprile alle 21.20 su @RaiDue e #RaiPlay. Ospiti della terza puntata: Jody Cecche… - _serietv : RT @Raiofficialnews: #GameofGames con @Simo_Ventura, il #14aprile alle 21.20 su @RaiDue e #RaiPlay. Ospiti della terza puntata: Jody Cecche… - fseviareggio : RT @Raiofficialnews: #GameofGames con @Simo_Ventura, il #14aprile alle 21.20 su @RaiDue e #RaiPlay. Ospiti della terza puntata: Jody Cecche… - Tele_Visionaro : RT @Raiofficialnews: #GameofGames con @Simo_Ventura, il #14aprile alle 21.20 su @RaiDue e #RaiPlay. Ospiti della terza puntata: Jody Cecche… - Simo_Ventura : RT @Raiofficialnews: #GameofGames con @Simo_Ventura, il #14aprile alle 21.20 su @RaiDue e #RaiPlay. Ospiti della terza puntata: Jody Cecche… -

Ultime Notizie dalla rete : Jody Cecchetto

SoloGossip.it

Sarà, senza alcun dubbio, il protagonista indiscusso di questa terza puntata di 'Games of Games', Max Giusti. In compagnia di, Elettra Lamborghini, Enzo Miccio e tantissimi altri personaggi fenomenali, il simpaticissimo comico ed attore sarà uno degli ospiti di questa nuova puntata. Cosa ci riserverà? ...è il figlio di Claudio, storico disc jockey e produttore discografico, oltre che inventore del Gioca joer .è nato dall'unione di Claudio e Maria Paola Danna. Ha anche ...Game of games torna stasera, mercoledì 14 aprile , in prima serata su Rai 2 con la terza puntata dello show condotto da Simona Ventura .Max Giusti,spunta una sua foto del passato: siete curiosi di sapere com'è cambiato nel corso del tempo il simpaticissimo comico ed attore?