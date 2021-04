In occasione del lancio di GameNow TM presentate le nuove gaming room realizzate da Vodafone con Favij e Pow3r (Di mercoledì 14 aprile 2021) MILANO – Vodafone lancia GameNow TM, la piattaforma di cloud gaming 5G in esclusiva per i clienti Vodafone. Nata per sfruttare la potenza della GigaNetwork 5G, GameNowTM offre performance evolute per un nuovo modo di vivere il gaming, ovunque e in pochi click su rete mobile Vodafone. GameNowTM è multipiattaforma e attivabile in pochi click. Le performance di gioco sono evolute ovunque, anche in 4G, con un’esperienza nativa ancora superiore in presenza di 5G. Già al suo esordio è possibile accedere a un catalogo con oltre 90 titoli disponibili tra giochi di corse, sport, azione, avventura, sparatutto, picchiaduro, ma anche casual e platform games. E la library verrà aggiornata con contenuti sempre nuovi. GameNowTM consente di giocare in ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 aprile 2021) MILANO –lanciaTM, la piattaforma di cloud5G in esclusiva per i clienti. Nata per sfruttare la potenza della GigaNetwork 5G,TM offre performance evolute per un nuovo modo di vivere il, ovunque e in pochi click su rete mobileTM è multipiattaforma e attivabile in pochi click. Le performance di gioco sono evolute ovunque, anche in 4G, con un’esperienza nativa ancora superiore in presenza di 5G. Già al suo esordio è possibile accedere a un catalogo con oltre 90 titoli disponibili tra giochi di corse, sport, azione, avventura, sparatutto, picchiaduro, ma anche casual e platform games. E la library verrà aggiornata con contenuti sempre nuovi.TM consente di giocare in ...

