In India il virus non ferma i raduni sul Gange, aumentano i casi (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’India ha registrato il doppio dei casi di Stati Uniti e Brasile; neanche il Coronavirus è riuscito a fermare il più grande pellegrinaggio al mondo L’India, nel pieno della nuova ondata, registra il doppio dei casi di Stati Uniti e Brasile, gli altri due Paesi più colpiti della pandemia. Davanti a questa crescita dei contagi, dai 10 mila casi di inizio febbraio agli attuali 170 mila, il governo di New Delhi sta provando ad accelerare la campagna di vaccinazione; infatti il Governo ha così preparato la strada all’importazione di dosi di Pfizer, Johnson & Johnson e Moderna, diventando un concorrente dell’Europa nella corsa all’accaparramento di fiale anti Covid. Neanche il Coronavirus è riuscito a fermare il più grande ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’ha registrato il doppio deidi Stati Uniti e Brasile; neanche il Coronaè riuscito are il più grande pellegrinaggio al mondo L’, nel pieno della nuova ondata, registra il doppio deidi Stati Uniti e Brasile, gli altri due Paesi più colpiti della pandemia. Davanti a questa crescita dei contagi, dai 10 miladi inizio febbraio agli attuali 170 mila, il governo di New Delhi sta provando ad accelerare la campagna di vaccinazione; infatti il Governo ha così preparato la strada all’importazione di dosi di Pfizer, Johnson & Johnson e Moderna, diventando un concorrente dell’Europa nella corsa all’accaparramento di fiale anti Covid. Neanche il Coronaè riuscito are il più grande ...

Advertising

lisandeeer : RT @giorgiogilestro: Solo pochi mesi fa nessuno capiva perché i casi in India stessero scendessero. Rimane un mistero irrisolto ma probabil… - AndreaRoventini : RT @giorgiogilestro: Solo pochi mesi fa nessuno capiva perché i casi in India stessero scendessero. Rimane un mistero irrisolto ma probabil… - agilex2 : RT @giorgiogilestro: Solo pochi mesi fa nessuno capiva perché i casi in India stessero scendessero. Rimane un mistero irrisolto ma probabil… - ValeSunny : RT @giorgiogilestro: Solo pochi mesi fa nessuno capiva perché i casi in India stessero scendessero. Rimane un mistero irrisolto ma probabil… - folucar : RT @giorgiogilestro: Solo pochi mesi fa nessuno capiva perché i casi in India stessero scendessero. Rimane un mistero irrisolto ma probabil… -