Gianmaria Antinolfi | l’ex di Belen si fidanza con la vip molto vicina al clan Rodriguez

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 aprile 2021)mostra il pancione nudo nelle acque delle Maldive si lascia fotografare dal suo Antonino Spinalbese. La coppia, in attesa della prima figlia (seconda per la showgirl argentina) è volata in un resort di extra lusso su un atollo incontaminato. In barba ai follower che criticano e si infuriano perché non si può viaggiare in quel Paese per turismo come recita il Dpcm in vigore fino al 30 aprile, lei si gode il bellissimo momento insieme al suo nuovo e freschissimo amore. Prima dirsi con Antonino Spinalbese, la showgirl argentina ha frequentato, manager del settore fashion di provenienza napoletana ma attivo a Milano, oggi impegnato – almeno secondo quanto raccontano le cronache rosa – un volto noto del gossip, della televisione italiana, che per diversi mesi è ...