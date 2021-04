E’ quasi l’alba (Di mercoledì 14 aprile 2021) Di Vincenzo Calafiore 14 Aprile 2021 Udine “…. io ero con te quella notte. I tuoi occhi erano così belli, così profondi non puoi immaginare quanta bellezza c’era dentro i tuoi occhi. Ai miei occhi così austera, con quegli occhi sottolineati da un filo di matita, rimasi a fissarti in silenzio ……… “ Vincenzo Calafiore I tuoi capelli neri, un ciondolo attorno al collo esile, e un foulard bianco su un vestito lungo. Restammo seduti sulla spiaggia a fissare in silenzio, il mare. Ti guardavo in silenzio in quell’alba nella tua innocenza, bella e perduta nei tuoi pensieri, a cosa pensavi? Rimasi prigioniero della tua solennità e pensai a quel sole che pian piano se ne andava a dormire, così tu un giorno pian piano uscirai dalla mia vita. Rimanesti ferma, poi, all’impiedi, sola come non lo eri ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 14 aprile 2021) Di Vincenzo Calafiore 14 Aprile 2021 Udine “…. io ero con te quella notte. I tuoi occhi erano così belli, così profondi non puoi immaginare quanta bellezza c’era dentro i tuoi occhi. Ai miei occhi così austera, con quegli occhi sottolineati da un filo di matita, rimasi a fissarti in silenzio ……… “ Vincenzo Calafiore I tuoi capelli neri, un ciondolo attorno al collo esile, e un foulard bianco su un vestito lungo. Restammo seduti sulla spiaggia a fissare in silenzio, il mare. Ti guardavo in silenzio in quelnella tua innocenza, bella e perduta nei tuoi pensieri, a cosa pensavi? Rimasi prigioniero della tua solennità e pensai a quel sole che pian piano se ne andava a dormire, così tu un giorno pian piano uscirai dalla mia vita. Rimanesti ferma, poi, all’impiedi, sola come non lo eri ...

