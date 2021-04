È morto Bernie Madoff, l’architetto del più grande schema Ponzi della storia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Partì come bagnino, fondò la prima società con i suoi risparmi e arrivò a essere presidente del Nasdaq. Creò una catena truffaldina da 60 miliardi di dollari Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 14 aprile 2021) Partì come bagnino, fondò la prima società con i suoi risparmi e arrivò a essere presidente del Nasdaq. Creò una catena truffaldina da 60 miliardi di dollari

Ultime Notizie dalla rete : morto Bernie In arrivo gli ultimi 40 miliardi Il re dei truffatori, Bernie Madoff, è morto in carcere all'età di 82 anni. Arrestato nel dicembre del 2008 dopo la denuncia di uno dei suoi figli, era stato condannato a 150 anni di carcere per ...

Morto in carcere Bernie Madoff, l'autore della maxi truffa finanziaria E' morto in carcere a 82 anni Bernie Madoff , l'ex banchiere statunitense che fu l'architetto di una delle più grandi frodi finanziarie della storia. A riportarlo alcuni media americani che citano una ...

Usa: Cnn, attese sanzioni a Russia e espulsioni diplomatici L'amministrazione di Joe Biden dovrebbe annunciare oggi una serie di sanzioni contro individui ed entità russi, oltre alle espulsioni di una decina di diplomatici russi dagli Stati Uniti in risposta a ...

Miliardi e rimorsi, l’ultimo re delle truffe Ingannò 37mila investitori tra vip, premi Nobel e star del cinema, facendo sparire 65 miliardi. Denunciato dal figlio e condannato a 150 anni ...

