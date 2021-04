Bettini | ' Contro conte non fu un complotto | ma gli interessi andavano oltre Renzi'

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La fine dell'esperienza "giallorossa" non è andata proprio giù all'esponente del Pd Goffredo, tessitore instancabile dell'alleanza fra Pd e 5 Stelle di cuiera la panacea. In un'...

Giuseppe Conte è caduto per colpa dei 'poteri forti' e di 'intrighi internazionali'? Ne è convinto Goffredo Bettini e, stando a quanto si vocifera, anche Marco Travaglio, che secondo il Foglio starebbe scrivendo un libro su questa fuffa. Alla quale non sembra credere neanche un suo collaboratore del ...... non è andata proprio giù all'esponente del Pd Goffredo Bettini, tessitore instancabile dell'alleanza fra Pd e 5 Stelle di cui Conte era la panacea. In un'intervista ha affermato che contro Conte è ... L'esponente del Pd ribadisce la sua opinione: "Contro il precedente governo un bombardamento causato da interessi al di là di Italia Viva" ...