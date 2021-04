Audrey Hepburn | Jacqueline Hoyt | sceneggiatrice di The Leftovers e CSI | a capo della serie sull’iconica attrice

(Di mercoledì 14 aprile 2021)Il mito diè pronto a rivivere in unatv prodotta da Wildside. La celebre icona del cinema sarà infatti la protagonista assoluta di una nuova produzione attualmente in fase di sviluppo. Il progetto prenderà vita da un soggetto scritto anche da Luca Dotti, il figlio dell’, e verrà firmato dadi prodotti di successo come The Good Wife, Thee CSI. Latv sarà infatti tratta daAt Home, il best seller di Dotti e Luigi Spinola, che ha svelato degli aspetti totalmente ineditipersonalità evita, ...

Jacqueline Hoyt (sceneggiatrice, tra le altre, di The Good Wife, The Leftovers, CSI e di The Underground Railroad, la nuova serie di Barry Jenkins) firmerà la serie sulla vita di, tratta da un soggetto scritto dal figlio di, Luca Dotti, con Luigi Spinola che Wildside, società del gruppo Fremantle, sta sviluppando. I produttori esecutivi sono Mario ...Jacqueline Hoyt scrive la serie su. La sceneggiatrice di The Underground Railroad firma lo script tratto dal libro di Luca Dotti, il figlio ...Il mito di Audrey Hepburn è pronto a rivivere in una serie tv prodotta da Wildside. La celebre icona del cinema sarà infatti la protagonista assoluta di una nuova produzione attualmente in fase di ...Jacqueline Hoyt (sceneggiatrice, tra le altre, di The Good Wife, The Leftovers, CSI e di The Underground Railroad, la nuova serie di Barry Jenkins) firmerà la serie sulla vita di Audrey Hepburn, ...