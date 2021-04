Anticipazioni di Covid, quando il vulcano islandese bloccò gli aerei di mezzo mondo (Di mercoledì 14 aprile 2021) È l’aprile 2010 quando un vulcano islandese dal nome impronunciabile erutta paralizzando il traffico aereo di oltre 20 Paesi. Una storia incredibile, quasi un’anticipazione sul mondo del futuro che sarà sconvolto dal Covid, quella raccontata nella quattordicesima puntata di “Ossi di Seppia. Il Rumore della memoria” la serie non fiction di RaiPlay prodotta da 42° Parallelo in onda da oggi sulla piattaforma OTT del Servizio Pubblico. “L’evento fu vissuto come un episodio dove la natura dettò le sue regole ai ritmi frenetici dell’umanità. Siamo nel 2010, era forse la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale in cui il traffico aereo subì uno stop così prolungato” dice il climatologo Luca Mercalli, voce narrante dell’episodio. Al centro, quindi, il rapporto fra uomo e natura, un legame sottilissimo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021) È l’aprile 2010undal nome impronunciabile erutta paralizzando il traffico aereo di oltre 20 Paesi. Una storia incredibile, quasi un’anticipazione suldel futuro che sarà sconvolto dal, quella raccontata nella quattordicesima puntata di “Ossi di Seppia. Il Rumore della memoria” la serie non fiction di RaiPlay prodotta da 42° Parallelo in onda da oggi sulla piattaforma OTT del Servizio Pubblico. “L’evento fu vissuto come un episodio dove la natura dettò le sue regole ai ritmi frenetici dell’umanità. Siamo nel 2010, era forse la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale in cui il traffico aereo subì uno stop così prolungato” dice il climatologo Luca Mercalli, voce narrante dell’episodio. Al centro, quindi, il rapporto fra uomo e natura, un legame sottilissimo ...

