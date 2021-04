Anker per lo smart working con la linea AnkerWork: in arrivo webcam e speakerHDblog.it (Di mercoledì 14 aprile 2021) Anker annuncia la nuova webcam PowerConf C300 e l’altoparlante S500.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 14 aprile 2021)annuncia la nuovaPowerConf C300 e l’altoparlante S500.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Anker per lo smart working con la linea AnkerWork: in arrivo webcam e speaker Il prodotto dispone di quattro microfoni che utilizzano la tecnologia VoiceRadar proprietaria di Anker per captare la voce della persona ignorando gli eventuali rumori circostanti ed è inoltre ...

