Alberto Matano | le dichiarazioni di Emma D’Aquino | “Abbiamo diviso per anni…”

Advertising

infoitcultura : Alberto Matano riprende un’ospite a La Vita In Diretta: fa chiarezza - infoitcultura : Vita In Diretta, Alberto Matano duro con un’ospite, lei fa una gaffe ma lui la blocca immediatamente - BaritaliaNews : Vita In Diretta, Alberto Matano duro con un’ospite, lei fa una gaffe ma lui la blocca immediatamente - francy04598976 : Alberto Matano, la gaffe clamorosa in diretta poi le scuse gelo in studio - infoitcultura : Carolyn Smith racconta ad Alberto Matano: “E’ stata una cosa improvvisa” -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

kronic

Emma D'Aquino è molto famosa sia come volto del Tg e per questo è amata e apprezzata, sia per essere molto amica di. Tanti sono i rumors su una loro probabile storia d'amore perchè ...Spread the love Anche ieri, lunedì 12 aprile è andata in onda un'altra puntata de " Vita in diretta " con la conduzione, brillante ed elegante, come al solito, di. Questa edizione sta volgendo al termine e presto comincerà Vita in diretta estate che avrà un altro conduttore o altri conduttori come è accaduto l'estate scorsa quando, dopo Lorella ...Emma D’Aquino la giornalista è conduttrice di molto seguito in Italia, tutti la conoscono Brest il volto del Tg1, è una giornalista molto stimata è ...Nessuna foto o video che potrebbero far pensare ad un ipotetico fidanzato. Qualche tempo fa si è ipotizzato un flirt con Alberto Matano, ma alle pagine del settimanale CHI, Emma D’Aquino ha smentito ...