VIDEO Fognini-Kecmanovic | highlights e sintesi Masters1000 Montecarlo | il ligure vince in 2 set

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Fognini

... ha sofferto nel secondo set, ma ha portato a casa la vittoria, unche ha superato il ... Musetti eliminato subito DIRETTA ATP MONTECARLO 2021 STREAMINGTV: COME VEDERE IL TORNEO La ...In quello spicchio di tabellone, in un eventuale ottavo di finale, c'è il nostro Fabio. ... Nei giorni scorsi il russo si era allenato anche con Rafa Nadal , come documentato da un...VIDEO HIGHLIGHTS - Tennis, le immagini salienti del match tra Fabio Fognini e Miomir Kecmanovic 6-2 7-5 al Masters 1000 Montecarlo 2021.Oltre che in singolare, Fabio Fognini e Diego Shwartman sono impegnati anche nel torneo di doppio del Masters 1000 di Montecarlo. In particolare, vi proponiamo qui un punto in cui Fogna e il Peque han ...