(Di martedì 13 aprile 2021) A distanza di poco meno di un mese dalle dichiarazioni al vetriolo (“assassinio”, “chi lo dice sa di esserlo”) il presidente statunitense Joee l’omologo russo Vladimirhanno avuto un colloquio telefonico. La nota della Casa Bianca suggerisce una conversazione piuttosto complicata. I due hanno parlato di “perseguire il dialogo strategico” su temi come il controllo degli armamenti e questioni di sicurezza emergenti, sulla base dell’estensione del Nuovo Trattato START. La telefonata, fa sapere il Cremlino, è nata “su iniziativa americana”. E non era del tutto inaspettata vista l’escalation delle ultime settimane. LA MINACCIA CYBER “Il presidenteha anche chiarito che gli Stati Uniti agiranno con fermezza in difesa dei propri interessi nazionali in risposta alle azioni della Russia, come le intrusioni informatiche e le ...

Advertising

FrancescoBechis : RT @formichenews: ???????? Ucraina, è alta tensione! Biden chiama Putin (e allerta la Nato) Un colloquio telefonico avvenuto mentre Blinken ra… - PaoloBorg : RT @formichenews: ???????? Ucraina, è alta tensione! Biden chiama Putin (e allerta la Nato) Un colloquio telefonico avvenuto mentre Blinken ra… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: ???????? Ucraina, è alta tensione! Biden chiama Putin (e allerta la Nato) Un colloquio telefonico avvenuto mentre Blinken ra… - formichenews : ???????? Ucraina, è alta tensione! Biden chiama Putin (e allerta la Nato) Un colloquio telefonico avvenuto mentre Blin… - fabiopareto1 : Questo è un esempio per cui il mondo lo comanda l elitè massomafiosa dell alta finanza, senza tenere conto dei refe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina alta

... almeno ufficialmente, ma anche con la Russia di Vladimir Putin sul caso. E con l'America ... I loro rendimenti saliranno per la pretesa degli investitori di una piùremunerazione, dati la ...Poco importa, perché la classifica assoluta ha comunque sorriso alle ragazze allenate dal tecnico federale Nataliia Komarynska (all'esordio in Italia dopo le esperienze in) e dal giovane ...Torna alta la tensione sul confine ucraino, dove Kiev denuncia Mosca per aver aumentato la sua presenza militare dall'inizio di aprile. Il Cremlino dal canto suo ha dichiarato di non aver ...Le autorità di Ankara vedono infine le relazioni con l'Ucraina come un veicolo di espansione della propria industria della difesa: le ...