Tennis: Atp Montecarlo, Travaglia fuori al primo turno (Di martedì 13 aprile 2021) Montecarlo, 13 apr. -(Adnkronos) - Stefano Travaglia ko al primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). L'azzurro, numero 67 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede allo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 12 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-5) in poco più di due ore di gioco.

