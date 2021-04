Sondaggi elettorali Tecnè | Lega ancora prima | in ripresa Pd e M5S

(Di martedì 13 aprile 2021) Nella puntata del 12 aprile, Quarta Repubblica ha pubblicato i risultati degli ultimirealizzati da. L’indagine mostra laforza politica del Paese col 22,4% dei consensi. In rialzo le quotazioni del Partito Democratico che ora sfiora il 19% (18.8%). Segue a ruota Fratelli d’Italia di un decimo sopra il 18% (altrila danno sopra il 19% come l’ultima rilevazione effettuata da Termometro Politico). Il Movimento 5 Stelle prosegue il suo lento cammino di crescita e si attesta al 16,5%. Da vedere se l’incoronazione ufficiale di Conte a leader dei Cinque Stelle porterà benefici in termini di consenso. Forza Italia perde la doppia cifra di appena un decimo scendendo al 9,9%....

Letta rincorre Salvini da un mese a questa parte, da quando è tornato in politica per rilanciare un Partito Democratico dilaniato dalla crisi interna.