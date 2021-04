Riaperture, ipotesi spostare coprifuoco a mezzanotte (Di martedì 13 aprile 2021) La regola sarà rispettata anche questa volta. Per il Governo dovrà essere il Comitato tecnico scientifico a fissare la sostenibilità del perimetro delle Riaperture. La sostenibilità, cioè scrivere i nuovi protocolli anti Covid e dire cosa si può e cosa non si può fare per tenere in equilibrio le ragioni della salute, legate alla campagna di vaccinazione, con quelle dell’economia. La sostenibilità, non il perimetro. Questo si arricchisce di ora in ora di più ipotesi che maturano in diversi ambienti di governo. L’ultima in ordine di tempo è posticipare il coprifuoco, dalle dieci di sera a mezzanotte. Con la possibilità per i ristoranti di restare aperti la sera, ma solo all’aperto, con un numero contingentato di tavoli e solo su prenotazione. Quella di allungare il coprifuoco è ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) La regola sarà rispettata anche questa volta. Per il Governo dovrà essere il Comitato tecnico scientifico a fissare la sostenibilità del perimetro delle. La sostenibilità, cioè scrivere i nuovi protocolli anti Covid e dire cosa si può e cosa non si può fare per tenere in equilibrio le ragioni della salute, legate alla campagna di vaccinazione, con quelle dell’economia. La sostenibilità, non il perimetro. Questo si arricchisce di ora in ora di piùche maturano in diversi ambienti di governo. L’ultima in ordine di tempo è posticipare il, dalle dieci di sera a. Con la possibilità per i ristoranti di restare aperti la sera, ma solo all’aperto, con un numero contingentato di tavoli e solo su prenotazione. Quella di allungare ilè ...

Advertising

bornjuventino : RT @rtl1025: ?? Riaprire in sicurezza ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto. E' questa l'ipotesi contenuta nella bozz… - stepadpv : RT @rtl1025: ?? Riaprire in sicurezza ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto. E' questa l'ipotesi contenuta nella bozz… - asti_gioachino : RT @rtl1025: ?? Riaprire in sicurezza ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto. E' questa l'ipotesi contenuta nella bozz… - GFucci58 : RT @rtl1025: ?? Riaprire in sicurezza ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto. E' questa l'ipotesi contenuta nella bozz… - la_staxy : RT @rtl1025: ?? Riaprire in sicurezza ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto. E' questa l'ipotesi contenuta nella bozz… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture ipotesi Riapertura ristoranti la sera: Regioni in pressing. "Serve ok cene all'aperto" Tra le ipotesi c'è quella di inserire, tra i parametri, il numero di somministrazioni effettuate ... Questo programmando le riaperture di attività economiche a basso rischio di contagio dove è ...

Regioni: riaprire ristoranti all'aperto anche di sera È questa l'ipotesi contenuta nella bozza delle linee guida sulle riaperture, che le Regioni - a quanto si apprende - sottoporranno giovedì al Governo alla Conferenza Stato - Regioni e che confermano ...

Zona gialla e riaperture: le ipotesi per fine aprile. "Vera ripartenza a maggio": le date IL GIORNO Riaperture, ipotesi spostare coprifuoco a mezzanotte Quella di allungare il coprifuoco è un’ipotesi che ha ragioni economiche, le stesse che hanno spinto il premier Mario Draghi a indicare al Cts la necessità di essere meno severi nella definizione e ne ...

Le Regioni al governo: "Riaprire i ristoranti all'aperto anche di sera" Riaprire in sicurezza ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto: è l'ipotesi contenuta nella bozza delle linee guida sulle riaperture, che le Regioni sottoporranno al governo ...

Tra lec'è quella di inserire, tra i parametri, il numero di somministrazioni effettuate ... Questo programmando ledi attività economiche a basso rischio di contagio dove è ...È questa l'contenuta nella bozza delle linee guida sulle, che le Regioni - a quanto si apprende - sottoporranno giovedì al Governo alla Conferenza Stato - Regioni e che confermano ...Quella di allungare il coprifuoco è un’ipotesi che ha ragioni economiche, le stesse che hanno spinto il premier Mario Draghi a indicare al Cts la necessità di essere meno severi nella definizione e ne ...Riaprire in sicurezza ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto: è l'ipotesi contenuta nella bozza delle linee guida sulle riaperture, che le Regioni sottoporranno al governo ...