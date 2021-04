Qualche ombra su DAZN dopo il recente blackout | la Lega è preoccupata

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 aprile 2021) Domenica scorsa, 11 aprile,è stata “vittima” di unregistrato per buone 5 ore consecutive. Gli abbonati alla piattaforma di sport in streaming non hanno potuto vedere giocare la propria squadra del cuore (le partite interessate sono state Inter-Cagliari, ad ora di pranzo, e Verona-Lazio delle ore 15.00). Il sistema è andato ko a causa di un problema tecnico di un partner esterno e tutti i contenuti non sono stati garantiti. Si è trattato di un vero e proprio problema per il quale il Codacons ha chiesto in una nota di effettuare rimborsi immediati in favore di tutti gli abbonati a causa dell’impossibilità di usufruire del servizio acquistato. Questa situazione ha creato non pochi timori, sia nei confronti degli utenti che dell’intera assemblea di. Ricordiamo cheè stata scelta per l’assegnazione ...