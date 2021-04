Moneta digitale | l’Europa via Bankitalia alla sfida cinese

(Di martedì 13 aprile 2021) Lo yuanavanza, preparandosi a sparigliare i sistemi valutari mondiali. Il progetto concepito dall’ex Celeste Impero nel 2014 e che ha già messo inrme gli Stati Uniti si sta arricchendo di sempre maggiori dettagli. Tutto ruoterà intornocatena di distribuzione della, una volta che l’iter per il conio dello e-yuan sarà cosa fatta. Un pocovolta sembrano emergere le prime indicazioni precise circa l’ingresso sul mercato della nuova, destinata secondo molti analisti a mettere in discussione la sovranità valutaria del dollaro. Ebbene, secondo la Cnbc, la distribuzione avverrà tramite un sistema a due livelli. Da una parte la Banca centrale, la Pboc, distribuirà lo yuanalle ...

brunori27913877 : @AxiaFel Eh già ma stanno studiando la moneta legale elettronica (euro digitale) e così ci avranno fregati - GPanthers : Moneta digitale, acquisti online, home banking: ne parliamo con Debora Rosciani giovedì 15 aprile ore 15.30 - tom_zio : @lameduck1960 il brevetto di bill g è pubblico: usare corpi e menti per produrre la sua moneta digitale - ACCEDIALSITO : @valy_s IN ARRIVO LA MONETA DIGITALE. FARANNO CHIUDERE TUTTE LE AZIENDE... - ACCEDIALSITO : STA X ARRIVARE LA MONETA DIGITALE #quartarepubblica PRIMA FARANNO FALLIRE TUTTA LA RISTORAZIONE ITALIANA.. #pandemia -

Anche Ether, la secondapiù preziosa dopo il bitcoin, ha stabilito un nuovo record, arrivando a 2.222 dollari. Coinbase, fondata nel 2012, è il più grande luogo di scambio di ...... l'appuntamento, questa volta, è per giovedì 15 aprile alle 15.30 incontro con Debora Rosciani, giornalista di Radio24 Parleremo di sicurezza nell'uso della, dell'Homebanking, dell'e ...I funzionari cinesi hanno affermato che le principali intenzioni dello yuan digitale sono sostituire banconote e monete. Oltre a integrare l’attuale sistema di pagamenti elettronici gestito dal ...New York, 13 apr. (askanews) - Le quotazioni del Bitcoin sono salite a un nuovo record superando i 63mila dollari mentre gli investitori attendono il debutto in borsa di Coinbase, il mercato di scambi ...