Masters 1000 Montecarlo | Daniil Medvedev positivo al Covid | Juan Ignacio Londero lucky loser in singolare

(Di martedì 13 aprile 2021) Il russoè risultatoale dunque non parteciperà al torneo ATPdi2021 di tennis, ed è stato rimpiazzato nel tabellone didalargentino, che entra in gioco direttamente al secondo turno. Questa la nota ufficiale dell’ATP: “Dichiarazione ATP:ritirato da Monte-Carlo. La star russa non gareggerà all’evento ATP. Dopo il risultatodel test da-19 del 12 aprile 2021, il numero 2 del mondoè stato ritirato dal ...

Daniil Medvedev non potrà prendere parte al torneo di Monte Carlo che si sta disputando in questi giorni. L ATP ha comunicato che il russo è risultato positivo ad un test, ed è dunque automaticamente ...... con il piemontese che quindi ha mostrato anche un ottimo carattere lungo un percorso che ora gli potrebbe essere molto utile per affrontare ildi Montecarlo. (agg. di Claudio ...Daniil Medvedev è positivo al coronavirus. Un comunicato dell'ATP ha svelato l'esito del tampone effettuato dal russo lunedì 12 aprile a Montecarlo, dove si sta disputando il primo dei tre Masters ...Lo comunica l'ATP con una nota ufficiale: il test di lunedì ha dato esito positivo per il russo, che ora dovrà stare in isolamento. Ieri si è allenato con Rafa Nadal ...