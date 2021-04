Manovre pericolose per accedere agli esercizi commerciali sulla SS 7bis ad Atripalda | in campo la Polstrada

(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ una manovra apparentemente innocua, ma in realtà estremamente pericolosa: peral supermercato edaltrisitiSS. 7 bis, in prossimità di, alcuni automobilisti, invece di rispettare la segnaletica presente, allungando brevemente il percorso, hanno valicato trasversalmente la carreggiata, in prossimità peraltro di una curva. È così che sabato pomeriggio, a seguito anche di numerose segnalazioni giunte al 113 per segnalare questo grave comportamento, è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale Avellinese che ha controllato numerosi autoveicoli, contestando questa ed altre infrazioni commesse. Nei confronti degli automobilisti inosservanti della segnaletica presente si applicherà una sanzione ...

