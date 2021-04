LIVE Italia-Islanda 0-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: si comincia! Azzurre subito alla caccia del gol del vantaggio (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI PARTE! calcio D’INIZIO DELL’Islanda. 15.57 Esecuzione degli inni nazionali. 15.56 Il match sarà diretto da Sabina Bolic (Croazia). 15.55 Cominciano le procedure di ingresso nel terreno di gioco. 15.50 Le squadre stanno iniziando ad avvicinarsi al campo Enzo Bearzot dove si terrà la partita. 15.45 Quindici minuti all’inizio del match. 15.40 LE FORMAZIONI UFFICIALIItalia (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Salvai, Bartoli; Rosucci, Giugliano, Cernoia; Serturini, Girelli, Giacinti.Islanda (4-3-3): Sigurdardottir; Halldorsdottir, Kristjansdottir, Viggosdottir, Gisladottir; G. Jonsdottir, Hauksdottir, Johannsdottir; S. Jonsdottir, Thorvaldsdottir, Vilhjálmsdóttir. 15.35 calcio d’inizio previsto per le ore 16. 15.30 Buon ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI PARTE!D’INIZIO DELL’. 15.57 Esecuzione degli inni nazionali. 15.56 Il match sarà diretto da Sabina Bolic (Croazia). 15.55 Cominciano le procedure di ingresso nel terreno di gioco. 15.50 Le squadre stanno iniziando ad avvicinarsi al campo Enzo Bearzot dove si terrà la partita. 15.45 Quindici minuti all’inizio del match. 15.40 LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Salvai, Bartoli; Rosucci, Giugliano, Cernoia; Serturini, Girelli, Giacinti.(4-3-3): Sigurdardottir; Halldorsdottir, Kristjansdottir, Viggosdottir, Gisladottir; G. Jonsdottir, Hauksdottir, Johannsdottir; S. Jonsdottir, Thorvaldsdottir, Vilhjálmsdóttir. 15.35d’inizio previsto per le ore 16. 15.30 Buon ...

