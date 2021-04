Johnson & Johnson e stop Usa per trombosi, l’ira di Trump (Di martedì 13 aprile 2021) Sul vaccino Johnson & Johnson, le trombosi e la sospensione temporanea in Usa interviene Donald Trump. “L’amministrazione Biden ha danneggiato la popolazione di tutto il mondo permettendo alla Fda ed ai Cdc di chiedere una ‘pausa’ nella somministrazione del vaccino Johnson&Johnson”, dice l’ex presidente americano criticando la raccomandazione delle agenzie federali in una dichiarazione in cui afferma che “i risultati di questo vaccino sono straordinari ma ora la sua reputazione sarà messa in discussione in modo permanente”. “La gente che lo ha già fatto protesterà – prosegue Trump – e forse tutto questo è fatto per la politica o forse per amore della Fda per ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 aprile 2021) Sul vaccino, lee la sospensione temporanea in Usa interviene Donald. “L’amministrazione Biden ha danneggiato la popolazione di tutto il mondo permettendo alla Fda ed ai Cdc di chiedere una ‘pausa’ nella somministrazione del vaccino”, dice l’ex presidente americano criticando la raccomandazione delle agenzie federali in una dichiarazione in cui afferma che “i risultati di questo vaccino sono straordinari ma ora la sua reputazione sarà messa in discussione in modo permanente”. “La gente che lo ha già fatto protesterà – prosegue– e forse tutto questo è fatto per la politica o forse per amore della Fda per ...

