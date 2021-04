Il retroscena | Draghi “molla” Speranza | troppi errori Vuole cederlo all’Europa o all’Oms

(Di martedì 13 aprile 2021) Unapparso sul Messaggero oggi in edicola lo dice chiaro: orasustarebbe inseguendo la discontinuità. In altre parole, il requisito della continuità sulla gestione della pandemia – motivo della conferma del ministro di Leu al dicastero della Salute anche con il governo succeduto al Conte bis – sembra ormai venuto meno. E ora il premier spinge sull’acceleratore per trovare un nuovo incarico di pregio a. E risolvere il “problema” senza infliggere scossoni all’esecutivo, in un momento delicato come quello che il Paese sta vivendo. Insomma, i significativi ritocchi impressi dacon la repentina rimozione di tutta la squadra che nel precedente esecutivo aveva gestito aperture e chiusure. Distribuito incarichi e commesse a tanti zeri. L’allontanamento di Domenico ...

: la telefonata con cui Mariofa crollare l'Europa. Vaccino, clamorosa svolta "sovranista"?La bomba, come spesso accade, la sgancia Luigi Bisignani . E lo fa sulle colonne del Tempo di domenica 11 aprile, dove l'uomo che sussurra ai potenti firma un appassionantesu Marioe il suo governo. Già, non tutto è come sembra: il premier, afferma Bisignani, sarebbe furioso con molti dei suoi ministri . Insomma, la tensione sarebbe alle stelle e le ...Il retroscena, Draghi "molla" Speranza: troppi errori. Il premier pensa di allontanarlo con un nuovo incarico in Europa o nell'Oms ...Quindici giorni per valutare la curva dei contagi e poi via al progetto per portare l'Italia fuori dal lockdown. Nuove regole per cinema, teatri, mostre e musei e un protocollo per le palestre e le pi ...