Ex Cinema Palazzo: gli autonomi lo rivendicano, la Raggi corre a comprarlo (Di martedì 13 aprile 2021) Virginia Raggi ha contattato la proprietà dell’ex Cinema Palazzo perché vuole comprare l’immobile. Ad annunciarlo è stata la stessa prima cittadina, facendo sapere che il Campidoglio ha chiesto la manifestazione d’interesse a cedere lo stabile. «Vogliamo che il quartiere di San Lorenzo mantenga uno dei presidi culturali più importanti di questi anni. I cittadini ci chiedono di non perdere uno spazio dedicato alla cultura e alla collettività», ha spiegato Raggi. Il passaggio arriva dopo che gli autonomi che occupavano lo stabile si sono lamentati del fatto che la sua amministrazione ci stava mettendo troppo tempo a mantenere la promessa in questo senso fatta ben… quattro mesi e mezzo fa. Da Raggi tempi record per l’ex Cinema Palazzo Insomma, in una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 aprile 2021) Virginiaha contattato la proprietà dell’experché vuole comprare l’immobile. Ad annunciarlo è stata la stessa prima cittadina, facendo sapere che il Campidoglio ha chiesto la manifestazione d’interesse a cedere lo stabile. «Vogliamo che il quartiere di San Lorenzo mantenga uno dei presidi culturali più importanti di questi anni. I cittadini ci chiedono di non perdere uno spazio dedicato alla cultura e alla collettività», ha spiegato. Il passaggio arriva dopo che gliche occupavano lo stabile si sono lamentati del fatto che la sua amministrazione ci stava mettendo troppo tempo a mantenere la promessa in questo senso fatta ben… quattro mesi e mezzo fa. Datempi record per l’exInsomma, in una ...

