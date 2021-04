Covid | 13 447 nuovi casi 476 i decessi

Advertising

GiaPettinelli : Covid: Sono 13.447 i positivi in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 9.789). Sono 476 le vittime in un giorno (ieri 35… - folucar : RT @irastadilarsson: #ITALIA 13/4/2021 Positivi: 13.447 ? ai test rapidi: 1.375 Decessi: 476 Ricoveri: -377 T. I: -67 ? ingressi: 242… - maddalena2471 : RT @Avvenire_Nei: Covid. Oggi 13.447 nuovi casi e 476 morti. Cala il tasso di positività - italiaserait : Covid Italia, oggi 13.447 contagi e 476 morti: bollettino 13 aprile - SecchiElias : #RT @notiziae: #Covid, +13.447 nuovi casi in #Italia nelle ultime 24 ore. +476 #morti, +18.160 #guariti. #Tamponi:… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 447

Sono 13.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero ... Sono 3.526 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni perin Italia, in calo di 67 unità ...il di oggi 13 aprile 2021 . Sono 13.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero ...Regioni Lazio Sono 52.172 i casi attualmente positivi a- ...Sono 231 i nuovi positivi covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati trasmessi da Alisa al Ministero della Salute, ovvero 1,72% di 13.447 nuovi casi registrati oggi in tutta Italia ...Il Coronavirus non arresta la sua corsa in tutto il Paese dove la curva dei contagi continua a salire. A preoccupare è soprattutto l’aumento dei decessi. Il Bollettino odierno, martedì 13 aprile, ci ...