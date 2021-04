Coronavirus, la terapia col plasma da guariti non sembra apportare benefici (Di martedì 13 aprile 2021) Lo indicano i risultati dello studio clinico italiano Tsunami, promosso da Iss e Aifa. Qualche vantaggio, ancora da confermare, potrebbe riguardare i pazienti con Covid-19 lieve o moderato. Ma anche studi in altri paesi “bocciano” per ora il plasma iperimmune (foto: Gerd Altmann via Pixabay)Il plasma iperimmune da persone guarite, di cui si è a lungo parlato soprattutto all’inizio della pandemia, sembra subire una battuta d’arresto. I risultati dello studio clinco Tsunami, promosso dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), indicano infatti che la somministrazione del plasma (dal sangue) dei convalescenti in aggiunta alle terapie anti Covid standard non apporterebbe un vantaggio significativo, nei primi 30 giorni di trattamento, in termini di riduzione del rischio di un ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) Lo indicano i risultati dello studio clinico italiano Tsunami, promosso da Iss e Aifa. Qualche vantaggio, ancora da confermare, potrebbe riguardare i pazienti con Covid-19 lieve o moderato. Ma anche studi in altri paesi “bocciano” per ora iliperimmune (foto: Gerd Altmann via Pixabay)Iliperimmune da persone guarite, di cui si è a lungo parlato soprattutto all’inizio della pandemia,subire una battuta d’arresto. I risultati dello studio clinco Tsunami, promosso dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), indicano infatti che la somministrazione del(dal sangue) dei convalescenti in aggiunta alle terapie anti Covid standard non apporterebbe un vantaggio significativo, nei primi 30 giorni di trattamento, in termini di riduzione del rischio di un ...

