CoroaCoreLete | il Napoli lancia il tifo virtuale attraverso TikTok

(Di martedì 13 aprile 2021) Ile il suo sponsor Acqua Lete si sono inventati un modo innovativo per riempire il terribile silenzio dello stadio vuoto. Da ieri, come riporta il Corriere dello Sport, tutti isi delsparsi per il mondo, potranno far parte attivamente delal Maradonal’hashtag. Basterà infatti registrare il proprio coro super competere con quello diffuso sui social dal quartetto Koulibaly, Mertens, Insigne e Politano. Tutti i contenuti diventeranno un video che sarà proiettato (e naturalmente ascoltato) nel corso delle prossime gare delal Maradona. L’accompagnamento sonoro sarà garantito al momento della lettura delle formazioni, ma anche ad ogni gol oppure nel corso di una sostituzione e quindi negli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #CoroaCoreLete Napoli

Al via la challenge #: i tifosi potranno duettare online con Insigne & co. Le interpretazioni migliori accompagneranno le azioni degli azzurri Ilsarà la prima squadra di Sere A che tornerà a essere "...... Head of Operations, Sales and Marketing della SSC- . L'operazione, per il suo alto contenuto di innovazione e l'indubbio potenziale di coinvolgimento, è sicuramente uno degli ...La novità di casa Napoli si chiama #CoroACoreLete, una challenge social creata dal club insieme con il main sponsor azzurro per "riportare" a distanza i tifosi allo stadio. Tutti potranno partecipare ...Al via la challenge #CoroaCoreLete: i tifosi potranno duettare online con Insigne & co. Le interpretazioni migliori accompagneranno le azioni degli azzurri ...