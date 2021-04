Cartabellotta | “Superato il picco | ma discesa è lenta Se non arriviamo a meno di 50 casi su 100mila abitanti | tracciamento resta impossibile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 aprile 2021) “Lo scontro tra il generale Figliuolo e il presidente regionale De Luca sul vaccino agli operatori turistici? Io sarei assolutamente molto rigoroso, in linea col presidente Draghi, sul proteggere prima chi ha più di 60 anni e i fragili, perché altrimenti sottraiamo dosi di vaccino a persone che potrebbero andare in ospedale o addirittura morire”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal presidente della fondazione Gimbe, Nino, che spiega: “Dobbiamo ragionare in un’ottica fortemente condizionata dalla quantità di vaccini di cui disponiamo. Già abbiamo commesso degli errori col ritardo della protezione dei più fragili, tenendo conto che la protezione dei fragili contrasta praticamente le chiusure, nel senso che prolunghiamo le chiusure perché dobbiamo mantenere bassa la curva dei pazienti ospedalizzati. Se avessimo una ...