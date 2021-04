(Di martedì 13 aprile 2021) L’attore rivelazione del 2020, noto per la sua statuaria bellezza shabby e, ancor di più, per la sua recente love story con Diletta Leotta, diventa uno dei nuovi “bersagli” del web. La sua? A detta di pubblico e fan, “multi sfaccettata e poco chiara”! Scopriamo perché Cannasce in Turchia nel 1989 e, sin da giovanissimo, viene notato per le sue spiccate doti e per la sua variegata. Il bel, infatti, dopo aver frequentato il liceo italiano di Istanbul, si laurea nel 2012 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Yeditepe, per poi iniziare la sua carriera di attore nel 2014. Il successo di Can, però, arriva tra il 2018 e il 2019, quando interpreta il ruolo del fotografo Can Divit nella serie DayDreamer – Le ali del sogno ed è proprio in queste vesti che conquista il ...

La soap turca con, che tornerà mercoledì 14 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale ...Diletta Leotta pubblica un nuovo scatto mentre è in macchina, pronta per andare a lavoro. Nel frattempo, gira voce che le nozze consiano rimandate. Ecco tutti i dettagli. Diletta Leotta pubblica scatti social che ottengono sempre tanti like e commenti. Una vera e propria star del web, amatissima in particolare dal ...Can Yaman: il buono, il brutto e il cattivo. Le personalità dell'attore turco viste dagli occhi del web! L'attore rivelazione del 2020, noto per la sua statuaria bellezza shabby e, ancor di più, per l ...