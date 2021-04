Brunetta ha torto sulla scuola ma ragione sulla pubblica amministrazione

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 aprile 2021) In un articolo di qualche giorno fa scrivevo che le norme contenute nel decreto 44/2021, non solo tagliano fuori le giovani generazioni dalla(tesi sostenuta anche pochi giorni dopo da Boeri e Perotti su Re) ma soprattutto non hanno lo stesso impattoe sul resto della. Decidere di sostituire la prova pre-selettiva con la sola valutazione dei titoli se ha senso per unache non fa concorsi da tempo, è invece folle per la, dove i concorsi si fanno più o meno regolarmente da una decina d’anni e gli ultimi sono stati banditi nel 2020. La normadiventerebbe semplicemente una seconda occasione per i bocciati al concorso straordinario, a ...