Bianca Balti in lingerie per Yamamay | una Madre Natura maliziosa e green

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 13 aprile 2021) Seè una delle modelle più desiderate al mondo, un motivo c’è… ed è sotto gli occhi di tutti. Ha due occhi azzurri che incantano e un fisico praticamente perfetto che lascia senza fiato. E’ nata a Lodi 37 anni fa, ma ormai da qualche anno è di stanza a Los Angeles. La sua vita in California scorre serena e il più possibile lontana dai riflettori, tra uscite mondane con l’amica Elisabetta Canalis e le coccole alla figlia Mia (mentre la primogenita, Matilde, vive a Parigi con il padre). Tutto sembra scorrere a meraviglia per, ma sull’orizzonte sentimentale potrebbe esserci qualche nuvola. Ufficialmente fa ancora coppia con Sal Lahoud, ma la loro ultima apparizione social insieme risale a luglio 2020. “Io e il mio amore”, scriveva la modella. Poi più nessuna traccia di lui, e sono in molti a ...