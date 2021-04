“A Damiano dei Maneskin avrei detto sì”: Barbara d’Urso spiazza e sferra un nuovo due di picche in diretta (Di martedì 13 aprile 2021) Damiano dei Maneskin torna protagonista, seppur indirettamente, nella puntata di oggi di Pomeriggio 5. Il popolare cantante infatti, è stato tirato in ballo da qualche tempo per via di una presunta simpatia per Drusilla Gucci, l’ultima eliminata dall’Isola dei Famosi. Barbara d’Urso e il debole per Damiano dei Maneskin A commentare con Barbara d’Urso il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 13 aprile 2021)deitorna protagonista, seppur inmente, nella puntata di oggi di Pomeriggio 5. Il popolare cantante infatti, è stato tirato in ballo da qualche tempo per via di una presunta simpatia per Drusilla Gucci, l’ultima eliminata dall’Isola dei Famosi.e il debole perdeiA commentare conil... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

trash_italiano : STO MORENDO ORIETTA AS DAMIANO DEI NAZISKIN #NameThatTune - blogtivvu : “A Damiano dei Maneskin avrei detto sì”: Barbara d’Urso spiazza e sferra un nuovo due di picche in diretta… - ale_dillo : Beh cmq tra il visconte e Damiano dei Menskin credo non ci siano dubbi: Damiano è un signore a confronto. #Pomeriggio5 - saraa_rolla : @eclissilunarii “Damiano dei måneskin ha flirtato con me” ci mancava questo - pomeriggio5 : Salutiamo tutti la fidanzata di Damiano dei Maneskin ?????? #Pomeriggio5 -