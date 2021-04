Yuri Gagarin | il primo uomo a volare nello spazio | 60 anni fa la sua impresa

(Di lunedì 12 aprile 2021)fu ilche a volòper la missione Vostok 1; era il 12 aprile 1961. Sono passati sessant’da quella che fu una conquista per la scienza., ilcosmonauta ad orbitare intorno alla terra. La missione Vostok 1 fu, in assoluto, la primaa prevedere un essere umano. Fu proprioad essere scelto mentre, fra i cosmonauti di riserva, spiccarono i nomi di German Stepanovi? Titov e Grigorij Neljubov., il: la missione Vostok 1...

Tra tali documenti per la prima volta ci sono non solo quelli personali di, il primo essere umano a compiere un volo spaziale, ma anche di altri ufficiali dell'aeronautica militare dell'...''Adesso sulla Luna'', ''Avanti verso i pianeti'', si leggeva sui cartelli che nel 1961 accoglievano a Mosca, il primo uomo che era andato nello spazio. Lo stessoera convinto di avere aperto una strada che avrebbe portato l'umanità molto lontano. A 60 anni da quel volo del 12 aprile ...Il 12 aprile del 1961 il primo uomo andò nello spazio. Era un cosmonauta sovietico e il suo nome è rimasto nella storia: Yuri Gagarin è il Cristoforo Colombo del ventesimo secolo «La Terra è ...Yuri Gagarin, primo uomo nello spazio: era il 12 aprile 1961. Sono passati sessant'anni da quella che fu una conquista per la scienza.