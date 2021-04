Tg Politico Parlamentare, edizione del 12 aprile 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) Bisogna riaprire tutto il possibile, in condizioni di sicurezza, gia’ ad aprile. A chiederlo e’ il leader della Lega Matteo Salvini. Ma il governo, con il ministro della Salute Roberto Speranza boccia la proposta. Il ministro Garavaglia rilancia il piano vaccinale speciale per le isole covid free. Dura la replica del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, secondo il quale “non ci possono essere località turistiche privilegiate”. Intanto e’ polemica anche tra il commissario Francesco Paolo Figliuolo e il presidente della Regione Campania Enzo De Luca. Il governatore annuncia che dopo i soggetti fragili e gli over 80 passera’ a vaccinare le categorie produttive, senza tenere conto delle fasce d’eta’. Il commissario gli chiede di attenersi ai criteri stabiliti per la campagna vaccinale nazionale. Nessuna deroga, dunque. La campagna deve continuare in maniera uniforme. COVID, SCONTRI IN PIAZZA A ROMA Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) Bisogna riaprire tutto il possibile, in condizioni di sicurezza, gia’ ad aprile. A chiederlo e’ il leader della Lega Matteo Salvini. Ma il governo, con il ministro della Salute Roberto Speranza boccia la proposta. Il ministro Garavaglia rilancia il piano vaccinale speciale per le isole covid free. Dura la replica del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, secondo il quale “non ci possono essere località turistiche privilegiate”. Intanto e’ polemica anche tra il commissario Francesco Paolo Figliuolo e il presidente della Regione Campania Enzo De Luca. Il governatore annuncia che dopo i soggetti fragili e gli over 80 passera’ a vaccinare le categorie produttive, senza tenere conto delle fasce d’eta’. Il commissario gli chiede di attenersi ai criteri stabiliti per la campagna vaccinale nazionale. Nessuna deroga, dunque. La campagna deve continuare in maniera uniforme. COVID, SCONTRI IN PIAZZA A ROMA

