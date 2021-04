Speranza: "Verso un'estate diversa, ma non sia liberi tutti" (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza immagina un’estate molto diversa da questi mesi. Ma serve attenzione e gradualità, non c'è un’ora X in cui scompaiono le misure. "Ma sono ottimista - dice... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro della Salute Robertoimmagina un’moltoda questi mesi. Ma serve attenzione e gradualità, non c'è un’ora X in cui scompaiono le misure. "Ma sono ottimista - dice...

Advertising

TeresaBellanova : Sento che possiamo vivere questa giornata di #Pasqua con un sentimento nuovo, di speranza e fiducia verso i mesi ch… - ItaliaViva : Un bel messaggio di speranza quello del Presidente Draghi, con uno sguardo puntato verso il futuro. Questo serve al… - zazoomblog : Covid Speranza: verso unestate diversa ma non sia liberi tutti - #Covid #Speranza: #verso #unestate - carlottasiani1 : @Mirith_ Tanto, speranza e ancora al suo posto, i morti continuano.. Draghi, non ci pensi ancora, prima che la magi… - blogLinkes : Speranza: 'Verso un'estate diversa, ma non sia liberi tutti' -