Spagna, via libera alla prima legge della storia sul cambiamento climatico. Solo la destra estrema di Vox vota contro (Di lunedì 12 aprile 2021) “Una misura enormemente ambiziosa”. Teresa Ribera, ministra della Transizione Ecologica in Spagna, ha accolto con soddisfazione l’approvazione alla Camera della prima legge sul cambiamento climatico della storia del Paese. Un testo che mette nero su bianco la strategia per rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. La proposta è stata approvata da quasi tutti i partiti che hanno sostenuto il governo di Pedro Sánchez, con l’aggiunta di Ciudadanos. Solo gli estremisti di destra di Vox hanno votato contro, mentre Más País e i popolari si sono astenuti, l’uno per la “poca ambizione” e l’altro perché in disaccordo su alcuni punti. Manca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) “Una misura enormemente ambiziosa”. Teresa Ribera, ministraTransizione Ecologica in, ha accolto con soddisfazione l’approvazioneCamerasuldel Paese. Un testo che mette nero su bianco la strategia per rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. La proposta è stata approvata da quasi tutti i partiti che hanno sostenuto il governo di Pedro Sánchez, con l’aggiunta di Ciudadanos.gli estremisti didi Vox hannoto, mentre Más País e i popolari si sono astenuti, l’uno per la “poca ambizione” e l’altro perché in disaccordo su alcuni punti. Manca ...

