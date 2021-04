Si tinge di giallo il black-out di Dazn (Di lunedì 12 aprile 2021) Dazn, blackout e veleni. La Lega vuole garanzie La Repubblica, pagina 31, di M.Pi e Fr.Va. Uno schermo nero con l’immagine ferma di Lukaku, a braccia larghe, è quanto sono riusciti a vedere i più fortunati. L’Inter ha battuto il Cagliari, ma per saperlo è servita la vecchia radiolina o per i più evoluti i siti di risultati live. Il blackout di Dazn all’ora di pranzo di domenica e sulla partita della capolista (poi anche su Verona-Lazio) è un allarme che è suonato nelle case di milioni di italiani. Perché da agosto viaggerà via streaming l’intero campionato di Serie A: 10 gare su 10 (di cui 7 in esclusiva) saranno trasmesse dalla tv del miliardario di origini ucraine Blavatnik. Riaprendo la questione sull’opportunità di affidare a un servizio che si appoggia solo su Internet la trasmissione di tutte le partite del ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 12 aprile 2021)out e veleni. La Lega vuole garanzie La Repubblica, pagina 31, di M.Pi e Fr.Va. Uno schermo nero con l’immagine ferma di Lukaku, a braccia larghe, è quanto sono riusciti a vedere i più fortunati. L’Inter ha battuto il Cagliari, ma per saperlo è servita la vecchia radiolina o per i più evoluti i siti di risultati live. Ilout diall’ora di pranzo di domenica e sulla partita della capolista (poi anche su Verona-Lazio) è un allarme che è suonato nelle case di milioni di italiani. Perché da agosto viaggerà via streaming l’intero campionato di Serie A: 10 gare su 10 (di cui 7 in esclusiva) saranno trasmesse dalla tv del miliardario di origini ucraine Blavatnik. Riaprendo la questione sull’opportunità di affidare a un servizio che si appoggia solo su Internet la trasmissione di tutte le partite del ...

